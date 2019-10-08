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Posof'ta sonbahar ve ilkbahar birlikte yaşanıyor

Sonbaharda ağaçların çiçek açtığı Ardahan'ın Posof ilçesinde farklı mevsimler birlikte yaşanıyor.

08.10.2019 10:18Posof'ta sonbahar ve ilkbahar birlikte yaşanıyor
Sonbaharda ağaçların çiçek açtığı Ardahan'ın Posof ilçesinde farklı mevsimler birlikte yaşanıyor. Bin 583 rakımlı Posof'ta, hava şartları değişince tabiatın rengi de değişiyor.

Posof'ta mevsim sonbahar olmasına rağmen dikenler gül açtı ve bazı meyve ağaçları da yeniden çiçek açmaya başladı. Çam ağaçları dışındaki tüm ağaçlar değişik renklerle tabiatı süslerken, tarlalar ve çayırlar yeniden yeşerdiği için hayvanlar da otlamaya devam ediyor. Bazı meyve ağaçları ise dallarında hala meyve olmasına rağmen yeniden çiçek açmaya başladı.

Posof'un Özbaşı köyünde bazı ağaçların yeniden çiçek açması köylüleri şaşırttı. Vatandaşlar, "Yaz aylarının biraz kurak geçmesi ve sonbahar da başlayan yağmurlardan dolayı da yaprak döken ağaçlar yeniden çiçek açmaya başladı" diye konuştu.

Sonbahar ve ilkbaharın aynı anda yaşandığı ilçede, doğada eşsiz bir manzara oluşturan farklı renkleri bir arada görmek mümkün. - ARDAHAN

Ardahan, Posof, Güncel

Kaynak: İHA

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