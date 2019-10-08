Haberler » genel » Posof'ta sonbahar ve ilkbahar birlikte yaşanıyor

Posof'ta sonbahar ve ilkbahar birlikte yaşanıyor

Posof'ta sonbahar ve ilkbahar birlikte yaşanıyorARDAHAN - Sonbaharda ağaçların çiçek açtığı Ardahan'ın Posof ilçesinde farklı mevsimler birlikte yaşanıyor.

08.10.2019 11:12
Posof'ta sonbahar ve ilkbahar birlikte yaşanıyor
ARDAHAN - Sonbaharda ağaçların çiçek açtığı Ardahan'ın Posof ilçesinde farklı mevsimler birlikte yaşanıyor. Bin 583 rakımlı Posof'ta, hava şartları değişince tabiatın rengi de değişiyor.
Posof'ta mevsim sonbahar olmasına rağmen dikenler gül açtı ve bazı meyve ağaçları da yeniden çiçek açmaya başladı. Çam ağaçları dışındaki tüm ağaçlar değişik renklerle tabiatı süslerken, tarlalar ve çayırlar yeniden yeşerdiği için hayvanlar da otlamaya devam ediyor. Bazı meyve ağaçları ise dallarında hala meyve olmasına rağmen yeniden çiçek açmaya başladı.
Posof'un Özbaşı köyünde bazı ağaçların yeniden çiçek açması köylüleri şaşırttı. Vatandaşlar, "Yaz aylarının biraz kurak geçmesi ve sonbahar da başlayan yağmurlardan dolayı da yaprak döken ağaçlar yeniden çiçek açmaya başladı" diye konuştu.
Sonbahar ve ilkbaharın aynı anda yaşandığı ilçede, doğada eşsiz bir manzara oluşturan farklı renkleri bir arada görmek mümkün.
Posof'ta sonbahar ve ilkbahar birlikte yaşanıyor

Ardahan, Posof, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
15:47 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı...
15:45 Akıma kapılan kızıl şahine polis sahip çıktı
15:40 Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
15:34 Ombudsman Malkoç: "Bize yapılan 17 bin 517 başvurudan 17 bin 500'ünü karara bağladık"
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnegöl programı netleşti
15:06 HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 54'e yükseldi
14:56 RTÜK'de Serebral Palsi etkinliği düzenlendi