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Posof'ta sonbaharın renkleriyle görsel şölen

Posof'ta sonbaharın renkleriyle görsel şölenARDAHAN - Kuzeydoğu Anadolu'nun Serhat ilçesi bin 583 rakımlı Ardahan'ın Posof ilçesi her mevsim ayrı bir güzellik sergiliyor.

25.10.2019 11:11
Posof'ta sonbaharın renkleriyle görsel şölen
ARDAHAN - Kuzeydoğu Anadolu'nun Serhat ilçesi bin 583 rakımlı Ardahan'ın Posof ilçesi her mevsim ayrı bir güzellik sergiliyor.
Ulgar ve Arsiyan Dağı vadisinde ağaçlık bir vadide bulunan Posof ilçesinde sonbahar ayrı bir renk zenginliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Ağaçlarda oluşan renklerden başka yaylalardaki çiğdemler adeta görsel bir şölen oluşturuyor.
Ağaçlardaki meyveler, hayvanların otlaklardaki otlaması, köylerdeki pestil ve pelverde yapımları renkli görüntüler oluşturuyor. Posoflular havaların sıcak gitmesi, meraların yeşilliğini koruması ve ağaçların çeşitli renklere bürünmesinin muhteşem bir görüntü oluşturduğunu belirttiler.
Posof'ta sonbaharın renkleriyle görsel şölen

Ardahan, Posof, Genel

Kaynak: İHA

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