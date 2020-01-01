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Posof yeni yıla davul zurna ile girdi

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Ardahan'ın Posof ilçesinde de yeni yıla geleneksel şekilde girdi.

01.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:37 Posof yeni yıla davul zurna ile girdi
Dünyanın her yerinde olduğu gibi 'ın ilçesinde de yeni yıla geleneksel şekilde girdi.

Posof'ta vatandaşlar geleneksel eğlenceleri kapsamında kapı kapı gezerek "Bu gece yıl geceleridir, devlet bacalarıdır, verene bir koç oğul, vermeyene bir kör kız. Oda bacadan düşsün patlasın" mahnisi ile topladıkları yağ ve kaymakla herfene gecesi yaptılar.

Posof ilçe merkezinde devam eden Deve oyunu ile gençler davul zurna eşliğinde kapı kapı gezerek halay çekip bahşiş toplayarak özel bir eğlence yaptı. Posoflular yeni yıla davul zurna eşliğinde deve oyunu ile girmesi renkli görüntüler oluşturdu. - ARDAHAN

Ardahan, Posof, Güncel

Kaynak: İHA

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