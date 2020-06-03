Posta dağıtıcısı, kesilen ağacın altında kaldı

Posta dağıtıcısı, kesilen ağacın altında kaldıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kesilen ağaç posta dağıtısı Zeliha Helete'nin üzerine düştü.

03.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:54
Posta dağıtıcısı, kesilen ağacın altında kaldı
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kesilen ağaç posta dağıtısı Zeliha Helete'nin üzerine düştü. Yaralanan Helete, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kadirli Kaymakamlığı binasının arka bahçesinde meydana geldi. İşçiler tarafından bakımları yapılan ağaçlardan biri kesim sırasında posta dağıtıcısı Zeliha Helete'nin üzerine düştü. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkartılan ve yaralanan posta dağıtıcısı Helete, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Posta dağıtıcısının sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı. Posta dağıtıcısı, kesilen ağacın altında kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadirli, Posta, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT’ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya’da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu’da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Haberler››Güncel››Posta dağıtıcısı, kesilen ağacın altında kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:51: Mardin'de korona virüs tedbirlerini alan restoran ve kafeler kapılarını müşterilere açtı - Haber 13:51: Yağmurların ardından vatandaşlar mantar topluyor - Haber 13:51: Kovid-19 tedavisinde ibuprofen denenecek - Haber 13:51: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Nevşehir'de incelemelerde bulundu - Haber 13:49: Kontrollü normale dönüş süreci (1) - Haber 12:55: Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası - Haber 12:03: Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi - Magazin 11:21: Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü - Haber 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler