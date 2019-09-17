Haberler » Güncel » Haber

Posta dağıtım merkezinde şüpheli toz paniği

Tuzla Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çalışan personel tarafından bir çuvalda şüpheli toz bulundu.

17.09.2019 09:35Posta dağıtım merkezinde şüpheli toz paniği
Tuzla Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çalışan personel tarafından bir çuvalda şüpheli toz bulundu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken olay yerinde incelemeler sürüyor.
Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Tekirdağ'dan Anadolu Adliyesine gönderilen bir çuvalın içerisinde şüpheli toz madde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kişi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
(İHA)

Anadolu Yakası, Tuzla, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:28 Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı
13:28 Bilecik'te "İşe Yürüyerek Gidiyorum Projesi"
13:28 Öğrencilerden ikinci el eşyalara yoğun talep
13:27 Görevden alınan okul müdürü için veliler kaymakamlığa yürüdü
13:27 Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Politika Forumu'na katıldı
13:26 Balıkların öldüğü oruçlu göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı
13:26 Hayvan sevgisinin bedeli ağır oldu