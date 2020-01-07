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Postacı insansı robot satışa çıktı

ABD merkezli Agility Robotics'in ürettiği 'postacı' olarak bilinen insansı robot 'Digit' satışa sunuldu.

07.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:08 Postacı insansı robot satışa çıktı

ABD merkezli Agility Robotics'in ürettiği 'postacı' olarak bilinen insansı robot 'Digit' satışa sunuldu. Robotun ilk alıcısı ise oldu.

Firmanın The Verge'e yaptığı açıklamada, Ford'un otonom kargo projesini test etmek için 2 Digit aldığı belirtildi. Digit'lerin otonom kargo araçlarına yerleştirilerek, paketleri müşterilerin kapılarına götürmesi bekleniyor.

Digit, yetişkin bir insan boyutunda 2 bacaklı bir robot. Digit, 18 kilograma kadar olan eşyaları taşıyabiliyor. Kameralar ve lidar sensörleri kullanarak yarı-özerk gezebilen Digit aynı zamanda rehber olmadan kutuları yerden kaldırıp, geri koyabiliyor.

Öte yandan Firma, insansı robot Digit'in fiyatını açıklamadı.

Görüntü Dökümü

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-Digit'in kutu alması

-Oda boyunca taşıması

-Masanın üzerine koyması

-Digit'in masanın üzerinden kutu alıp diğer robota vermesi

 



Amerika Birleşik Devletleri, Ford, Güncel

Kaynak: DHA

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