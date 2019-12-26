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Postacılar hem posta hem de sokak hayvanlarına mama dağıtacak

Samsun'da PTT çalışanları, kış günlerinde kedi ve köpeklerin aç kalmaması için sokaklara mama bırakacak.

26.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:09 Postacılar hem posta hem de sokak hayvanlarına mama dağıtacak
'da PTT çalışanları, kış günlerinde kedi ve köpeklerin aç kalmaması için sokaklara mama bırakacak.


PTT Çalışanları Dayanışma Derneği (PTT-DER) ile Canik Belediyesi iş birliğinde sokak hayvanları için "Çantamda Mama Var" projesi başlatıldı.
Proje kapsamında belediyenin aldığı küçük paketler halindeki mamaları çantalarında taşıyacak PTT çalışanları, sokaklara mamaları bırakacak.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gazetecilere, kış günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini söyledi.
Belediye olarak sokak hayvanlarının sıcacık yuvaları olması için kulübeler yaptıklarını anlatan Sandıkçı, "Bu projeyle kış ayları boyunca sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunacağız. PTT çalışanlarımız görevlerini yaparken bu mamaları çantalarında bulunduracak. dağıttığı sokakta gördüğü kedi ve köpekler için uygun yere mama bırakacak. Böylece zorlu kış günlerinde sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçmiş olacağız." dedi.
PTT-DER Başkanı Onur Karagöl ise farkındalık oluşturmak için çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Sokak hayvanlarının su ve mama sıkıntısı oluyor. Biz de sokaklarda dolaşan postacılar olarak bu hayvanlara mama dağıtmak istedik. Diğer illere de yayma amacımız var. Samsun'da aç sokak hayvanı kalmaması için uğraşacağız. Farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Şimdilik kedi ve köpeklere mama vereceğiz, daha sonra buna kuş yemini de ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Samsun, Posta, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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