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Postacılar ve polis memurları para vermek için kapı kapı dolaştı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yardıma ihtiyacı olan ailelere devlet tarafından verilen yardım paraları, Denizli'de postacılar ve polis memurları tarafından kapı kapı gezilerek dağıtıldı.

03.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:22
Postacılar ve polis memurları para vermek için kapı kapı dolaştı
Korona virüs tedbirleri kapsamında yardıma ihtiyacı olan ailelere devlet tarafından verilen yardım paraları, Denizli 'de postacılar ve polis memurları tarafından kapı kapı gezilerek dağıtıldı.

Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Denizli'de yardım alan vatandaşlar, paralarını alabilmek için PTT şubelerine akın etmişti. Sosyal mesafe gibi koruyucu tedbirlere aldırmayan vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar nedeniyle korona virüs salgınının artması ihtimaline karşı PTT şubeleri geçici olarak kapatıldı. Çal ilçesinde yardım parasını almak isteyen vatandaşların yardım paraları polis memurları ve postacılar tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerinde ödenmeye başladı. Yardım paralarını dağıtmak için PTT şubeleri önünden hareket eden ekipler, kapı kapı dolaşarak Çal ilçesinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine, devletin bağladığı aylıklar ve korona virüs tedbirleri kapsamında dağıtılan bin TL'lik yardımlarını aldılar.

Polisi ve postacıyı karşısında gören bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise dua ederek mutluluklarını paylaştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Polis, PTT, Güncel
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