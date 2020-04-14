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Postacıların maske dağıtımına destek

Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ulaştırılan ücretsiz maske dağıtımında yoğun mesai harcayan postacılara, Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, postacı kıyafeti giyip onlara dağıtıp yaparak destek oldu.

14.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:33
Postacıların maske dağıtımına destek
Elazığ 'da korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ulaştırılan ücretsiz maske dağıtımında yoğun mesai harcayan postacılara, Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, postacı kıyafeti giyip onlara dağıtıp yaparak destek oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz ulaştırılarak dediği maske dağıtım Postacılar tarafından gerçekleştiriliyor. Postacıların yoğun mesai harcayarak bu süreçte önemli bir hizmet yaptığını göstermek için Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi de, postacı üniforması giyerek onlara eşlik etti. Bahşi ve yönetim kurulu üyeleri kamu çalışanlarına ve e-devlet üzerinde maske siparişi eden vatandaşların maskelerini dağıtırken, mümkün mertebe evde kalınması gerektiği konusunda da bilgilendirme yaptı.

Yaklaşık 180 yıldır PTT teşkilatının hizmet verdiğini belirten Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, "Geçmiş yıllardaki savaşlardan bugüne kadar milletimizin yanında yer aldılar. Büyük bir öz veriyle çalışmıştır. Bugün de tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüsüyle seferber olmuş,gayretlerini ortaya koyan PTT dağıtıcılarımızın yanında olduğumuzu göstermek amacıyla buradayız. 45 bin personel ve 5 bin iş yeriyle 10 bin den fazla araçla ülkemizde hizmet sunmaktadır. Bu ülkede sağlık çalışanlarımızdan sonra virüs ile mücadelede en büyük öz veriyi ve gayreti gösteriyor" dedi.

Onlarla birlikte bugün dağıtım yapan Bahşi, "Bütün kurumların bu dağıtımlar sırasında dağıtıcıların yanında olmasını istiyoruz. Milletimiz evde kalarak sağlık çalışanların işini kolaylaştırmasını istiyoruz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen, Elazığ, PTT, Güncel
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