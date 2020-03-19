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Postanede korona virüse "streç filmli" ilginç önlem

Postanede korona virüse "streç filmli" ilginç önlem Karabük'te PTT tarafından personelle müşteriler arasına streç film ile önlem alındı PTT Karabük Baş Müdürlüğünde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gişe personeliyle müşteriler arasına "streç film" ile önlem alındı.

19.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:08
Postanede korona virüse "streç filmli" ilginç önlem
Karabük 'te PTT tarafından personelle müşteriler arasına streç film ile önlem alındı
KARABÜK - PTT Karabük Baş Müdürlüğünde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gişe personeliyle müşteriler arasına "streç film" ile önlem alındı.
PTT Karabük Baş Müdürlüğü tarafından dünyaya hızla yayılan ve Türkiye'de de 3 kişinin ölümüne neden olan korona virüs tedbirlerine streç filmle ilginç önlem alındı. PTT Baş Müdürlüğü gişede sürekli müşterilerle iletişim halinde olan gişe personeliyle müşterileri arasına streç filmlerle set çekildi. Personel ile müşterilerin temasının kesilmesi amacıyla streç filmle tedbir alınırken, müşteriler sırayla içeri alınıyor, ayrıca müşterilere antiseptikler sıkılıyor. Yine güvenlik görevlisi kabini de streç filmler kaplandı.
PTT Karabük Baş Müdürü Şükrü Elmas, korona virüse karşı böyle bir önlem aldıklarını söyledi.
Gişe personelinin akşama kadar birçok müşteri ile karşı karşıya geldiğini ifade eden Elmas, "Cumhurbaşkanlığımızın açıklamaları çerçevesinde kurum olarak tedbirlerimiz aldık. Streç uygulamasını Karabük'te ilk kez biz uyguladık. Müşterilerimiz ile çalışanlarımız arasında bir tedbir almış olduk. Diğer yönden eldiven ve diğer hijyen temizliğine dikkat ediyoruz. Belediye ile de işbirliği yaparak temizliğe önem gösteriyoruz. İnşallah başarılı oluruz" dedi. Postanede korona virüse ’streç filmli’ ilginç önlem

Kaynak: İHA

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Postanede korona virüse "streç filmli" ilginç önlem
Etiketler : Karabük, PTT, Genel

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