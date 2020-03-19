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Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı

PTT Karabük Baş Müdürlüğü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında gişe personeli ile müşteriler arasına "streç film" çekilerek önlem alındı.

19.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:04

PTT Karabük Baş Müdürlüğü tarafından dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de 3 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için streç filmle ilginç bir önlem alındı. PTT Baş Müdürlüğü, gişede sürekli müşterilerle iletişim halinde olan gişe personeliyle müşterileri arasına streç filmlerle set çekti.

MÜŞTERİLERE ANTİSEPTİKLER SIKILIYOR

Personel ile müşterilerin temasının kesilmesi amacıyla streç filmle tedbir alınırken, müşteriler sırayla içeri alınıyor ve müşterilere antiseptikler sıkılıyor. Yine güvenlik görevlisi kabini de streç filmlerle kaplandı.

"KARABÜK'TE İLK KEZ BİZ UYGULADIK"

PTT Karabük Baş Müdürü Şükrü Elmas, koronavirüse karşı böyle bir önlem aldıklarını söyledi. Gişe personelinin akşama kadar birçok müşteri ile karşı karşıya geldiğini ifade eden Elmas, "Cumhurbaşkanlığımızın açıklamaları çerçevesinde kurum olarak tedbirlerimizi aldık. Streç uygulamasını Karabük'te ilk kez biz uyguladık. Müşterilerimiz ile çalışanlarımız arasında bir tedbir almış olduk. Diğer yönden eldiven ve diğer hijyen temizliğine dikkat ediyoruz. Belediye ile de işbirliği yaparak temizliğe önem gösteriyoruz. İnşallah başarılı oluruz" dedi.

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Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı

Kaynak: İHA

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Postanede koronavirüse streç filmli önlem
Etiketler : Karabük, PTT, Yaşam, Ekonomi, Güncel

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