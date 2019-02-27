Kaynak: AA

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.Güner yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi 28 Şubat'ta da Türk milletinin darbelere karşı durduğunu belirtti.Türk milletinin birlik olarak kendisine yöneltilen tehditlere karşı durmaya devam edeceğini vurgulayan Güner, şunları kaydetti:"28 Şubat'ta, milletin kendisi tehdit ilan edilmiş, imam hatiplerde yetişmiş gençlere üniversite kapıları kapatılmaya çalışılmıştı. Milleti yok sayanların ve '28 Şubat bin yıl sürecek' diyenlerin hedeflerini aziz milletimiz 15 Temmuz'da olduğu gibi boşa çıkardı. Yeni Türkiye, bugün hamdolsun ki, başörtülülerin baskı altında olduğu, fikir söylemenin imkansız görüldüğü o dönemleri geride bıraktı.28 Şubat döneminde, okuduğu bir şiir için hapse atılan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı makamında. 15 Temmuz darbe girişiminde tüm dünyaya bir kez daha gösterdik ki yeni Türkiye, vesayetin, cuntaların, paralel yapıların olmadığı, özgürlüklerin, milli iradenin hakimiyetinde bir Türkiye olacak. Bir daha böyle günlerin yaşanmaması için 81 milyon omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle başta 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' diyerek bizlere ışık olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bekası ve al bayrak uğruna şehit düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."