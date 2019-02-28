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AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.Taş, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin 28 Şubat 1997'de "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirtti."Post Modern Darbe"nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu bugün bir kez daha haykırdıklarını ifade eden Taş, şunları kaydetti:"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş, ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz."Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümet ve millet sayesinde artık hiç kimsenin devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremediğini vurgulayan Taş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak." değerlendirmesinde bulundu.