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AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 28 Şubat'ın yıl dönümüne ilişkin, "O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir." dedi.AK Parti Sakarya İl Teşkilatı üyesi bir grup Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı önünde ellerinde "28 Şubat utanç tarihidir", "28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir", "28 Şubat insan haklarının kara günüdür", "28 Şubat okul kapılarında, milletin meclisinde kırılan onurlardır" ve "28 Şubatı unutmadık unutmayacağız unutturmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.İl Başkanı Tever, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997 tarihinde "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini söyledi."Post Modern Darbe"nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunuhaykırmak için bir araya geldiklerini anlatan Tever, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduklarını anımsattı.Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenlerin, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü gasp etmeye teşebbüs ettiklerini ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletin iradesine vurulmaya çalışılan pranganın 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gittiğini ifade eden Tever, "O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir. Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek 'muhtar' olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız SayınRecep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır. Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meş'um günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez." şeklinde konuştu.Tever, demokrasinin kazanımlarını sonuna kadar koruyacaklarını, kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceklerini sözlerine ekledi."28 Şubat, tarihin çöp tenekesinde hak ettiği yeri aldı"Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen de yazılı açıklamasında, millet iradesine balans ayarı yapma gayreti olan 28 Şubat darbesinin, özünde millete, milletin değerlerine ve iradesine yönelmiş bir darbe olduğunu vurguladı.Bütün darbeler gibi 28 Şubat'ın da mühendislik projesi olduğunu ve toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi, kısacası hayatın tüm alanlarını dizayn etmeyi amaçladığını ifade eden Mengen, "28 Şubat darbesiyle milyonlarca insan fişlendi. Yüz binlerce kişinin eğitim ve çalışma hakkı elinden alındı. Millet iradesi çiğnendi, inanca ve değerlere savaş açıldı.Milletin üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat cunta rejimi, milleti öylesine baskı altına alıp kuşatmıştı ki, darbenin bin yıl süreceğinden şüpheleri yoktu. Ama millet iradesi, kendisini kadiri mutlak sanan darbecilere çok değil, 7 yıl içinde hadlerini bildirdi." ifadelerini kullandı.Millete ayar vermek isteyenlere, gerçek balans ayarını milletin verdiğini dile getiren Mengen, şunları kaydetti:"AK Parti hükümeti kararlı bir duruşla, mağduriyetlere neden olan uygulamaları kaldırdığı gibi mağduriyetlerin giderilmesi için çok çeşitli çalışmalar yapmıştır. Kamu görevlileri işlerine geri dönmüş, öğrencilere af çıkarılmış, okullarını bitirmeleri için fırsat verilmiştir. Ancak bu samimi ve önemli çalışmalara rağmen mağduriyetlerin bir kısmı hala sürmektedir.28 Şubat, tarihin çöp tenekesinde hak ettiği yeri almıştır. 28 Şubat defterini tamamen kapatacak olan ise sorulmamış hesapların sorulması, giderilmemiş mağduriyetlerin giderilmesidir."