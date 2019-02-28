Edirne
ve Tekirdağ
'da AK Parti
teşkilatlarınca, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat
'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.
Edirne'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, ellerinde "28 Şubat demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete vurulan darbedir", "28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir", "Unutmadık, unutmayacağız,unutturmayacağız" dövizleri taşıyan vatandaşlar, PTT
Başmüdürlüğü önünde toplandı.
AK Parti Edirne Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Elçin Dilşah Güçyener, burada yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın demokrasiye vurulan kara bir leke olduğunu belirtti.
AK Parti ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak üzerilerine düşen görevin farkında olduklarını ifade eden Güçyener, konuşmasına şöyle devam etti:
"28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasimizin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz.
Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye
var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren bizlere güvenip teveccühüne layık gören aziz milletimize saygılarımızı sunuyoruz."
-Tekirdağ
Tekirdağ'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen program için vatandaşlar Süleymanpaşa
Bedesten Meydanında toplandı.
AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, burada yaptığı konuşmada, 28 Şubat'ta Türkiye'nin "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini söyledi.
"Postmodern
Darbe"nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini ifade eden Çetin, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir." dedi.
O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenlerin bugün TBMM'de millete hizmet ettiğini aktaran Çetin, siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek muhtar olmasına dahi tahammül edilemeyen Recep Tayyip Erdoğan
'ın, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, darbecilerden hukuk yoluyla hesap sorduğunu dile getirdi.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA