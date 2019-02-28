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AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin, "28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık ve unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların ve yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız." dedi.Şahin, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 22. yılı nedeniyle Sincan Lale Meydanı'nda, AK Parti il başkanlığı üyeleriyle yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin o dönemde karanlık bir sürecin içine itildiğini belirtti.Demokrasiye yönelik darbelerin insanlık suçu olduğunu anlatan Şahin, "İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen postmodern darbe sonrası, siyasi, idari, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler, onarılması güç değişimlere neden olmuştur." diye konuştu.Şahin, darbecilerin daha önceki dönemlerde olduğu gibi iktidara gayrimeşru bir müdahalede bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere, sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkarıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız, bu nedenle çok acılar çekti. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler, bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir."AK Parti iktidarlarıyla vesayet sisteminin kırıldığını belirten Şahin, "Okuduğu şiir gerekçe gösterilerek 'muhtar' olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır." dedi."28 Şubat'ta ikna olmadık"Türk milletinin 15 Temmuz darbesini engelleyerek Anadolu toprakları üzerinde tarih yazdığını vurgulayan Şahin, AK Parti'nin ana kademe başta olmak üzere, kadın ve gençlik kollarının üzerine düşen görevin farkında olduğunu kaydetti.Şahin, "28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil, adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istikbalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz."Basın açıklamasına, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile eski Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız da katıldı.