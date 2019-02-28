Kaynak: AA

Amasya'da, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Yavuz Selim Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, 28 Şubat'ta Türkiye'nin 'Demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içine itildiğini söyledi."Postmodern darbe"nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini anlatan Ünek, şöyle devam etti:"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenlerin bugün TBMM'de millete hizmet ettiğini vurgulayan Ünek, siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek muhtar olmasına dahi tahammül edilemeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla darbecilerden hukuk yoluyla hesap sorduğunu kaydetti.