Kaynak: AA

Çankırı'da, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, Karatekin Parkı'nda yapılan basın açıklamasında, 28 Şubat 1997'de Türkiye'nin karanlık bir sürecin içine itildiğini söyledi.Demokrasiyi hazmedemeyen vesayet odaklarının millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale girişiminde bulunduklarını hatırlatan Kaman, "Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir." dedi.O gün yaşananları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Kaman, şunları kaydetti:"28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil, adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz."Programa AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker ile partililer ve vatandaşlar katıldı.