Kastamonu
'da, 28 Şubat
'ın yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. AK Parti
Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat'ın yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu söyledi.
28 Şubat'ta demokrasiye karşı gayrimeşru müdahalede bulunulduğunu vurgulayan Ünlü, "Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzen, özgürlükler ve demokrasi üzerine korku ve dayatmalar yapıldı. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler." dedi.
Türk milletinin 15 Temmuz'da demokrasi destanı yazdığına işaret eden Ünlü, "Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koyulmuştur. AK Parti iktidarıyla kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meşum günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez." diye konuştu.
Program, duanın ardından sona erdi.
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Kaynak: AA