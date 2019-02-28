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Bingöl, Diyarbakır ve Batman'da, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.AK Parti Bingöl İl Başkanlığı'nca organize edilen program kapsamında Genç Caddesi'nde toplanan grup, "28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir" ve "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dövizleri taşıdı.Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan AK Parti Bingöl Medya ve Tanıtım Başkanı Yunus Sadunoğlu, Türkiye'nin 28 Şubat 1997 tarihinde "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini söyledi.Sadunoğlu, şunları kaydetti:"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."DiyarbakırAK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde yapılan basın açıklamasına katılanlar, "28 Şubat demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete vurulan darbedir", "28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir" ve "Unutmadık, unutmayacağız,unutturmayacağız" dövizleri taşıdı.AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Müzeyyen Kaya, 28 Şubat'ın siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda onarılması güç tahribatlara yol açtığını söyledi.Demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının irtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına aldıklarını belirten Kaya, "Darbeciler tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatma üzerine kurdular." dedi.BatmanAK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından parti seçim lokali önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Hüseyin Borak, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır." dedi.Darbecilerin 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduğunu aktaran Borak, "Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur." ifadelerini kullandı.Açıklamaya, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin, AK Parti İl Başkanı Akif Gür de katıldı.