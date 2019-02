Kaynak: AA

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da AK Parti teşkilatları ve sivil toplum kuruluşlarınca, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kültür Park'ta yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat'ta darbecilerin meşru bir iktidara karşı gayrimeşru bir müdahalede bulunduğunu söyledi.AK Parti teşkilatları olarak üstlerine düşen görevin farkında olduklarını anlatan Angı, şöyle devam etti:"Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi."Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil de İl Halk Kütüphanesi salonunda düzenlediği basın toplantısında, üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat'ı hatırlamak, maziye dönmek ve istikbale bakmak için bir araya geldiklerini ifade etti.28 Şubat'ta yapılanları çok iyi hatırladıklarını vurgulayan Görgülügil, "28 Şubat'ta vesayetçilerin gerçekleştirmek istediği 'postmodern' bir darbe ile karşı karşıya kaldık. Maalesef Türkiyemiz 1960 yılından bu yana her on yılda bir darbelerle karşı karşıya kaldı." dedi.AfyonkarahisarAK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Saadet Selcen Hıdıroğlu, PTT binası önünde yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğuna dikkati çeken Hıdıroğlu, şöyle devam etti:"Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiştir. Ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.KaramanAK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yemekhanesi önünde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da halkın iradesi ve desteğiyle Türkiye'de darbe dönemlerinin tamamen kapandığını dile getirdi.28 Şubat'ın 10 yıl gibi kısa bir sürede halkın iradesiyle bertaraf edildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:"O dönemde yerli işbirlikçiler ve dış güçler bu ülkenin vatansever insanlarının yönetime gelmelerini hazmedememiş ve o günkü yöneticilere karşı maalesef demokrasiye darbe oluşturacak şekilde, tankların yürütülmesiyle demokrasiye ayar verilmeye çalışılmıştır. Bugün bakıyoruz halkımızın iradesiyle bir imam hatipli dünya lideri Cumhurbaşkanımız başımızda, başörtülü milletvekillerimiz mecliste, başörtülü kadınlarımız özgürce görevlerini yerine getirebilmektedir."Karaman İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindeki dernek üyeleri de "Postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı'nda basın açıklaması yaptı.AksarayÖNDER İmam Hatipliler Derneği Aksaray Şubesi tarafından "Postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Kuddusi Bakar, o dönemin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen halen unutulmadığının altını çizdi.Bakar, 28 Şubat'ı unutmadıklarına değinerek "Tüm darbeleri ve şu an yıl dönümünde olduğumuz 28 Şubat darbesini bir kez daha kınıyor ve red ediyoruz." dedi.AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu da 28 Şubat'ın millete karşı yapılmış bir darbe olduğuna işaret etti.Programa, AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve vatandaşlar katıldı.