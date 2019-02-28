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AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 28 Şubat 1997 yılında gerçekleştirilen postmodern darbeye ilişkin, "28 Şubat'ın bin yıl süreceğine inananlar 10 yıl içerisinde tarihin karanlık sayfalarına gömüldüler." dedi.Cumhuriyet Meydanı'nda partililerle basın açıklaması yapan Çopuroğlu, 28 Şubat'ta Türkiye'nin 'demokrasiye balans ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirttiDarbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini ifade eden Çopuroğlu, şunları kaydetti:"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmişlerdir. Ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen postmodern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Darbeciler, 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. 28 Şubat'ın bin yıl süreceğine inananlar 10 yıl içerisinde tarihin karanlık sayfalarına gömüldüler."Basın açıklamasına, AK Parti Milletvekili Hülya Nergis Atcı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, başkan adayları ve partililer de katıldı.