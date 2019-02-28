Kaynak: AA

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Şubesinde, "28 Şubat'ta Kadın Olmak" konulu söyleşi düzenlendi.KADEM İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, dernek üyelerine yönelik düzenlenen söyleşi programında ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik tarihinde derin izler bırakan 28 Şubat sürecinde kadınların yaşadıklarının anlatıldığı belirtildi.28 Şubat sürecinde Ankara'da tanklar sokağa çıkarıldığı, dönemin medya organları ile psikolojik harp teknikleri kullanılarak ülkede kaos ortamı oluşmasına zemin hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Derneğimizde gerçekleştirilen söyleşi programında moderatör Seher Ünsal ve sosyolog Nazife Karakoyunlu, üyelerimize ve çok sayıda kadına 28 Şubat süreci hakkında bilgiler verdi. Milyonlarca insan, dini veya siyasi görüşü sebep gösterilerek fişlenmiş, başörtülü kadınların kamu kurumlarında eğitim alması ve çalışması engellenmiş, ikna odalarında giyim tarzlarından vazgeçmeleri konusunda baskı uygulanmış ve kararlarını değiştirmeyenler bulundukları kurumlardan atılmıştır. Bireyleri ötekileştiren, toplumda kutuplaşma ve keskin ayrılıklara sebep olan 28 Şubat dönemi uygulamaları, insan hak ve özgürlerini yok sayarak kendi halkını yıllarca mağdur etmiştir. Türkiye'de yaşanan darbe tecrübeleri, milletin 15 Temmuz direnişiyle artık tarihe gömülmüştür."