Kaynak: AA

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.Karabıyık, parti binasındaki basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat'ta "demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içine itildiğini belirterek, "Postmodern darbe"nin 22. yılında demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.Yıllar önce demokrasiyi hazmedemeyen vesayet odaklarının, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduğunu hatırlatan Karabıyık, şöyle konuştu:"İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen postmodern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz."