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Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Abdulkadir Yılmaz, "Bugün demokrasi, hukuk ve özgürlük naraları atan dönemin figüranları ne olduysa 28 Şubat sürecinde tüm hususları gözardı edivermişlerdir." dedi.Yılmaz, Sincan Lale Meydanı'nda, Yeniden Refah Partisi il başkanlığı üyeleriyle yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat sürecinin Refah-Yol hükümetinin icraatlarına yönelik bir operasyon olduğunu söyledi.Postmodern darbe öncesindeki gelişmelerin 54'üncü hükümetin sonunun getirilmesi üzerine kurgulandığını belirten Yılmaz, "Bu dönmede faili meçhul birçok cinayet yaşanmış, birtakım odaklar ve kirli eller ülkemiz üzerinde garip oyunlar oynamaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.28 Şubat döneminde yaşanan hak mahrumiyetlerine yönelik örnekler veren Yılmaz, şunları kaydetti:"Bugün demokrasi, hukuk ve özgürlük naraları atan dönemin figüranları ne olduysa 28 Şubat sürecinde tüm hususları gözardı edivermişlerdir. Kuvvetler ayrılığı prensibi terk edilerek yargı mensuplarına sözde brifingler verilmiştir. Postmodern darbeciler tarafından gazetelerde manşetler atılmaya başlanmıştır. Sokaktan tanklar yürütülmek suretiyle halk tarafından demokratik teamüllere uygun olarak seçilen hükümete aba altından sopa gösterilmiştir."Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde halkın vesayet odaklarına ders verdiğini ifade ederek, milletin asıl gücünün imanlı ve inançlı gençler olduğunu belirtti.Tüm vesayetlerin karşısında durduklarını vurgulayan Yılmaz, "Yeniden Refah Partisi, dün olduğu gibi bugün de kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın millet iradesini bertaraf etmeye çalışan darbeci ve cuntacı zihniyetle mücadele etmeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.