AK Parti Karabük Merkez
İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, 28 Şubat
'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Uzunoğlu, parti binası önünde yaptığı açıklamada, ülkenin 28 Şubat'ta "demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini söyledi.
Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir arada olduklarını anlatan Uzunoğlu, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen postmodern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur." diye konuştu. Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbecizihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavırlarından ödün vermediklerini belirten Uzunoğlu, "Bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki
mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak.Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletlehareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız.28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye
var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz. Kurulduğumuz ilkgünden itibaren bizlere güvenip teveccühüne layık gören aziz milletimize saygılarımızı sunuyoruz." dedi.
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Kaynak: AA