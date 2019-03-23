23 Mart 2019, 18:01
»»

Potada Derbi Galatasaray'ın

Potada Derbi Galatasaray

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-87 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-87 mağlup etti.

KÜNYE

Salon: Sinan Erdem Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kerem Baki xx, Semih Vural xx Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xxx 18, Harrison xxx 18, Caner Erdeniz x 4, Hayes xx 11, Auguste xxx 22, Ayberk Olmaz x, Ege Arar x 6, Erol Can Çinko x 6, Göksenin Köksal x, Can Korkmaz x, Hasan Emir Gökalp xx 8 Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan Beşiktaş Sompo Japan: Pressey xx 9, Burak Can Yıldızlı xx 9, Gibson xxx 17, Erkan Veyseloğlu xxx 17, Buva xxx 18, Can Maxim Mutaf x 2, Dusan Cantekin x 2, Kenan Sipahi xx 5, Samet Geyik xx 6, Benzing x, Enes Taşkıran x 2 Başantrenör: Dusko Ivanovic 1. periyot: 20-22 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) Devre: 47-37 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine) 3. periyot: 70-62 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

(Uygar Aydın/İHA) Beşiktaş, Sigorta, Galatasaray, Güncel
Kaynak: İHA