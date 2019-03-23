Potada Derbi Galatasaray'ın

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki derbide Galatasaray
Doğa Sigorta
, sahasında Beşiktaş
Sompo Japan'ı 93-87 mağlup etti.
KÜNYE
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz
xx, Kerem Baki
xx, Semih Vural
xx Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xxx 18, Harrison xxx 18, Caner Erdeniz
x 4, Hayes xx 11, Auguste xxx 22, Ayberk Olmaz x, Ege Arar
x 6, Erol Can Çinko x 6, Göksenin Köksal x, Can Korkmaz
x, Hasan Emir
Gökalp xx 8 Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan Beşiktaş Sompo Japan: Pressey xx 9, Burak Can Yıldızlı
xx 9, Gibson xxx 17, Erkan Veyseloğlu xxx 17, Buva xxx 18, Can Maxim
Mutaf x 2, Dusan Cantekin x 2, Kenan Sipahi
xx 5, Samet Geyik xx 6, Benzing x, Enes Taşkıran
x 2 Başantrenör: Dusko Ivanovic 1. periyot: 20-22 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) Devre: 47-37 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine) 3. periyot: 70-62 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
(Uygar Aydın/İHA)
Beşiktaş, Sigorta, Galatasaray, Güncel
Kaynak: İHA