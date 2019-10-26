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Potada derbi günü

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta yarın Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

26.10.2019 09:48Potada derbi günü
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta yarın Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.15'te başlayacak. Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
Galatasaray Doğa Sigorta, 4 haftası geride kalan ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor. Ligde yaptığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Beko ise averajla Pınar Karşıyaka'nın ardından 2. durumda bulunuyor.

Galatasaray, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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