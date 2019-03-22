Potada Derbi Heyecanı

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile Beşiktaş Sompo Japan yarın derbide karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.Ligde çıktığı 20 karşılaşmanın 11'ini kazanıp, 9'unda yenilen Beşiktaş Sompo Japan averajla 5. sırada yer alıyor. Yaptığı 19 maçtan 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray Doğa Sigorta ise 7. sırada bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, 74-72 kazanmıştı.Kulüpler arasındaki anlaşma gereği deplasman takımının taraftarı müsabakayı salonda takip edemeyecek.