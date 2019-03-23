23 Mart 2019, 10:24
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Potada Derbi Heyecanı

Potada Derbi Heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta, derbi heyecanına sahne olacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta, derbi heyecanına sahne olacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Metro Enerji Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 22 haftada 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 13 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, deplasmanda 77-61 kazanmıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA



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