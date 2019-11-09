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Potada derbi zamanı

ING Baskketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yla karşılaşacak.

09.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:22Potada derbi zamanı
ING Baskketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında derbi maçta , yarın sahasında Beşiktaş Sompo 'yla karşılaşacak.
Ülker ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi müsabakası saat 15.15'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ligde ilk 6 maçında 5 galibiyet alırken sadece deplasmanda bir başka derbide Galatasaray Doğa Sigorta'ya kaybetti.
Ligin ilk 6 haftasında Bahçeşehir Koleji ve Teksüt Bandırma'yı mağlup eden Beşiktaş Sompo Sigorta'nın 4 yenilgisi var. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son iki maçtan ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, Sigorta, Beko, Spor

Kaynak: AA

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