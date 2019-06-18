Potada final serisi 6. maçla devam edecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında yarın Fenerbahçe Beko
, Anadolu Efes
'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ile ikinci Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinde lacivert-beyazlı ekibin 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor.
Anadolu Efes, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Beko'nun galip gelmesi halinde ise seri 7. ve son maça taşınacak.
Play-off final serisinde maçlar
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74
Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76
Bu sezonki 13. randevu
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa
Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası
ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.
İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5 maç oynadı.
Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 5 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.