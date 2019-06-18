18.06.2019 09:48
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Potada final serisi 6. maçla devam edecek

Potada final serisi 6. maçla devam edecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında yarın Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında yarın Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ile ikinci Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinde lacivert-beyazlı ekibin 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor.
Anadolu Efes, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Beko'nun galip gelmesi halinde ise seri 7. ve son maça taşınacak.
Play-off final serisinde maçlar
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74
Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76
Bu sezonki 13. randevu
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.
İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5 maç oynadı.
Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 5 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.
Kaynak: AA
Anadolu Efes, Beko, Fenerbahçe, Spor

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