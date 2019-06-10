Potada final serisinde ikinci randevu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes
, yarın Fenerbahçe Beko
'yu konuk edecek. Sinan Erdem
Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.45'te başlayacak. Müsabakayı Yener Yılmaz
, Özlem Yalman ve Sinan İşgüder
hakem üçlüsü yönetecek.
Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti.
Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.
Kaynak: AA
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