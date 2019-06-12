Potada final serisinde üçüncü randevu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko
, yarın Anadolu Efes
'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Mehmet Keseratar
, Emin Moğulkoç
ve Kaan Büyükçil
hakem üçlüsü yönetecek.
Final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, ilk maçtan 73-56 galip ayrıldı. Ligde 2009'dan bu yana şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes ise normal süresi 86-86 biten serinin ikinci müsabakasını uzatma bölümü sonunda 101-93 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.
Kaynak: AA
Anadolu Efes
, Beko
, Fenerbahçe
, Spor