Potada GFK Fırtınası 53 – 44

Ligin geride kalan 4 haftalık süresinde üç maçlık galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlı takım, Ankara BŞB maçını bay olarak geçirmişti. Ligde henüz yenilgisi bulunmayan Gazişehir, kendi evinde oynadığı Ankara TSK maçını 53-44 kazanarak yoluna devam etti.

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kendi evinde Ankara TSK'yı konuk etti. Zor bir karşılaşma olmasına rağmen maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Gazişehir sahadan 53 – 44 galip ayrılarak seriyi devam ettirdi.

Talat Özkarslı spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Gaziantep Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Nurettin Özyürek, Gaziantep Futbol Kulübü Genel Müdürü Faruk Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayşenur Mirkelam, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Müdürü Yusuf Çelebi, AK Parti Engelliler Koordinasyon BaşkanıAyşegül Şişli, GAÜN'den İpek Tezel, Kanal 5 TV Spor Ruhu Ekibi Ökkeş Koyuncu, Aydın Akyürekve salonu dolduran yüzlerce taraftar izledi.

Zor bir karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Genel Menajeri Ramazan Taşkın, "Ankara TSK takımı bu ligin iyi takımlarından birisi. Karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Nitekim üçüncü periyotta zorlandık. Oyuncularımız son çeyrekte oyun üstünlüğünü yeniden eline alarak maçı kazandık. Dolu tribünlere oynadığımız bir karşılaşmayı galibiyetle kapatarak seriyi devam ettirmek çok güzel. Bu zorlu karşılaşmada bizleri yalnız bırakmayan sayın Valimiz Davut Gül başta olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın desteği ile Gazişehir potada daha iyi yerlere gelecek" dedi.

SAHAYA PANKARTLA ÇIKTILAR

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, "Barış Pınarı" harekatında terörle mücadele eden şanlı Türk ordusunu unutmadı. Sahaya "Şanlı Türk Ordumuza Selam Olsun. Ne Mutlu Türküm" yazılı pankartla çıktıklarını belirten Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Genel Menajeri Ramazan Taşkın, "Şehitte versek, sakatta kalsak, her zaman şanlı Türk Ordumuzun yanındayız. Bunu herkesin bilmesini isteriz. TSK maçında da sahaya anlamlı maça anlamlı pankartla çıkarak tribünlere asker selamı verdik. Engelli basketbol takımı olarak her zaman ordumuzun yanındayız" şeklinde konuştu.