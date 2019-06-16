Potada heyecan beşinci maçla sürüyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes
, yarın sahasında Fenerbahçe Beko
ile karşı karşıya gelecek.Sinan Erdem
Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73
Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93
Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74
Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73