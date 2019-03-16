16 Mart 2019, 17:20
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Potada İstanbul Üniversitesi Küme Düştü

Potada İstanbul Üniversitesi Küme Düştü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım İstanbul Üniversitesi oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım İstanbul Üniversitesi oldu.

Ligde normal sezonun 22. haftasında Bellona Kayseri Basketbol'un deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 65-58 yenmesiyle İstanbul ekibinin küme düşmesi kesinleşti.

Ligde oynadığı 21 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan İstanbul Üniversitesi, 5 maçı kalmasına rağmen Kırçiçeği Bodrum'dan sonra küme düşen ikinci ekip olmaktan kurtulamadı.

İstanbul Üniversitesi, ligin 22. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Bodrum, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Spor
Kaynak: AA


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