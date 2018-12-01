Potada Milliler Final Bileti İçin Sahada

A Milli Erkek Basketbol Takımı
, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda yarın deplasmanda Karadağ
ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar, galip gelmesi durumunda grup mücadelesinin bitmesine 2 maç kala Dünya Kupası'nın finallerine katılmayı garantileyecek.
Podgorica Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya
, Ukrayna
ve İsveç
ile B Grubu'nda mücadele etmiş ve 6 maç sonunda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 10 puanla grubunu lider tamamlayarak ikinci tura yükselmişti.
İkinci tur I Grubu'nda yaptığı 3 karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlılar, son oynadığı maçta İspanya
'yı 71-67 mağlup etmişti.
Başantrenör Ufuk Sarıca
yönetimindeki milli takım, karşılaşma öncesinde 16 puanla lider durumda bulunurken, rakip Karadağ ise 14 puanla 3. sırada yer alıyor.
Ay-yıldızlılar, Karadağ maçının ardından 22 Şubat'ta sahasında Slovenya
ve 25 Şubat'ta ise deplasmanda İspanya ile mücadele edecek.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin
'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
İlk tur grubundan puanların da taşındığı 2. tur I Grubu'nda son durum şöyle:
A Milli Erkek Basketbol Takımı,Karadağ,Avrupa
| Takım
|O
| G
| M
| A
| Y
| Av.
| Puan
| Türkiye
| 9
| 7
| 2
| 673
| 602
| 71
| 16
| İspanya
| 9
| 7
| 2
| 714
| 660
| 54
| 16
| Karadağ
| 9
| 5
| 4
| 697
| 681
| 16
| 14
| Letonya
| 9
| 5
| 4
| 719
| 696
| 23
| 14
| Ukrayna
| 9
| 5
| 4
| 682
| 659
| 23
| 14
| Slovenya
| 9
| 2
| 7
| 689
| 745
| -56
| 11
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:35