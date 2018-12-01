Potada Milliler Final Bileti İçin Sahada

Ay-yıldızlılar, galip gelmesi durumunda grup mücadelesinin bitmesine 2 maç kala Dünya Kupası'nın finallerine katılmayı garantileyecek.
Podgorica Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile B Grubu'nda mücadele etmiş ve 6 maç sonunda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 10 puanla grubunu lider tamamlayarak ikinci tura yükselmişti.
İkinci tur I Grubu'nda yaptığı 3 karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlılar, son oynadığı maçta İspanya'yı 71-67 mağlup etmişti.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takım, karşılaşma öncesinde 16 puanla lider durumda bulunurken, rakip Karadağ ise 14 puanla 3. sırada yer alıyor.
Ay-yıldızlılar, Karadağ maçının ardından 22 Şubat'ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat'ta ise deplasmanda İspanya ile mücadele edecek.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
2. tura 4. hafta maçlarıyla devam edecek
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye'nin de mücadele ettiği elemelerde yarın ve 3 Aralık Pazartesi günü 12 karşılaşma oynanacak.
I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Avrupa elemelerinde 2. tur 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
18.00 Macaristan-Hollanda
19.00 Slovenya-Letonya
20.00 İspanya-Ukrayna
20.30 Litvanya-Hırvatistan
21.00 Karadağ-Türkiye
22.15 Polonya-İtalya
3 Aralık Pazartesi:
18.00 Gürcistan-İsrail
19.30 Rusya-Çekya
21.00 Bosna Hersek-Finlandiya
21.00 Fransa-Bulgaristan
22.00 Almanya-Estonya
22.15 Sırbistan-Yunanistan
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:52