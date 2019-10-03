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Potada rakip Beşiktaş

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

03.10.2019 10:10Potada rakip Beşiktaş
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginin ikinci haftasında kendi evinde ligin en iddialı takımı Beşiktaş'ı konuk edecek. Milli takımda birçok sporcusu bulunan ve yine ligin en zorlu takımı olarak gösterilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol ekibinde hazırlıklar sürüyor.
"İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ"
Oynanacak karşılaşmaya tüm Şanlıurfa halkını davet eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takım Antrenörü Serdar Yıldırım, "Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün bizlere yoğun bir desteği var. Öncelikle bu yaklaşımından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Ligin ikinci haftasında kendi evimizde Beşiktaş'ı konuk edeceğiz. Müsabaka öncesi hazırlıklarımız sürüyor. Maç esnasına kadar taktik ve teknik anlamında hazırlarımızı tamamlayarak galibiyet almak istiyoruz. Bilindiği gibi Beşiktaş da şampiyonluk yolunda iddialı bir takım. Bizler de öyleyiz. Şanlıurfa'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Amacımız bu müsabakadan iyi bir galibiyetle ayrılmak. Biz inanıyoruz ki; hiç bir müsabaka oynanmadan kazanılmaz. İyi çalışan ve inana takım kazanacaktır. Bizler de inanıyoruz. Tüm Şanlıurfa halkımızı müsabakaya davet ediyoruz. Hafta sonu hemşehrilerimizin de desteği ile iyi bir sonuç alacağız" diye konuştu.
(İHA)

basketbol, Şanlıurfa, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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