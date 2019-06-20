20.06.2019 10:34
Haberler»Spor»Haber

Potada şampiyon belli oluyor

Potada şampiyon belli oluyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7. ve son maçındaAnadolu Efes, yarınFenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Sinan ErdemSpor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor veTivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.
Seride 3-3 eşitlik bulunuyor. Yarın parkeden galip ayrılacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.
Fenerbahçe taraftarı, serinin son maçında tribündeki yerlerini alamayacak.TürkiyeBasketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, serinin 5. maçında çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle Fenerbahçe'ye 2 deplasman müsabakasına taraftarlarının alınmaması cezası vermişti.
Bu sezon 14. randevu
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya gelecek.
THYAvrupaLigi'nde 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8,Türkiye Kupasıve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.
Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. 6 karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.
Anadolu Efes, yarın sahadan galip ayrılması durumunda 9 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. Lacivert-beyazlı takım, ligde daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'ndeki son şampiyonluğunuErgin Atamanyönetiminde 2008-2009 sezonunda elde etmişti.
Fenerbahçe Beko ise yarın serinin son müsabakasını kazanması halinde ligde 4'ü üst üste olmak üzere 10. şampiyonluğuna ulaşacak.
Kaynak: AA
basketbol süper ligi,beko,anadolu efes,fenerbahçe,Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:39Kocaelisporlu judocular Avrupa'dan 4 madalya ile döndü
12:31Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı
12:31Optimist Milli Takımı Fransa'ya gitti
12:31Menemen Belediyespor'da Ramazan Kurşunlu dönemi
12:30(Özel haber) Welbeck'in menajerinden Türkiye açıklaması
12:23Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı
12:22Menemen Belediyespor'da Tahir Şahin görevinden ayrıldı