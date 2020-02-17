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Potada yarı finale çıkan 4 bölge takımı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen U14 Erkekler Basketbol 2. Bölge Şampiyonası, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

17.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:14Potada yarı finale çıkan 4 bölge takımı belli oldu
Türkiye Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen U14 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası, Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

U14 Erkekler 2. Bölge Şampiyonasına, Afyon Merkez Gazi Endüstri Meslek Lisesi, Akhisar Belediyesi, BŞB Asat, Antalya DSİ Spor, Afyon Çimento Spor, Datça Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Manisa BŞB, Denizli Servergazi , Isparta Şampiyonlar Spor, Uşak Belediyesi, Muğla Yeşil Marmaris ile Aydın'ı temsilen Ada Gençlik Spor ve Denktaş Güney Spor basketbol takımları katıldı.

4 Takım Yarı Finale Çıktı

14 takımın yer aldığı basketbol bölge şampiyonası dört grup halinde tamamlandı. Gruplarda 1'inci ve 2'nci olan takımlar çapraz eşlemeye katıldı. Çapraz eşlemeler sonucunda D grubunun 1'incisi Aydın Ada Gençlik Spor ile B grubunun 2'ncisi Denktaş Güney Spor Kulübü bölge şampiyonasının son maçında karşı karşıya geldi. Bu müsabakada Denktaş Güney Spor Kulübü Ada Gençlik Spor Kulübü'nü 68-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Diğer yarı finalistler ise Yeşil Marmaris Spor Kulübü, Antalya DSİ Spor ve Antalya BŞB Asat basketbol takımları oldu.

Dört gün boyunca Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen U14 Erkekler Basketbol 2. Bölge Şampiyonasında mücadele eden tüm takımları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, yarı finallere katılmaya hak kazanan takımlara başarılar diledi. Şampiyonalarda Aydın'ı temsil eden iki güzide spor kulübünü ayrıca tebrik eden İl Müdürü Fillikçioğlu, yarı finallerde Aydın'ı temsil edecek olan Denktaş Güney Spor Kulübüne başarılar diledi. - AYDIN

basketbol, Antalya, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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