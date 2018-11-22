Potanın Perileri'nin Olası Rakipleri Belli Oldu

Çarşamba günü oynanan maçlarla elemelerde bileti kapan 14 takım netleşti. Sırbistan ve Letonya ise ev sahibi oldukları için turnuvaya katılım hakkı elde etmişti.

Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Haziran – 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek Eurobasket 2019'a katılacak ekipler belli oldu. Ev sahibi iki ülkenin yanı sıra elemelerde başarı elde eden 14 takım, turnuvada yer alma hakkını elde etti.

Eurobasket 2019 elemelerini B grubu'nda lider tamamlayan Potanın Perileri'nin yanı sıra Çek Cumhuriyet, Fransa, Büyük Britanya, İtalya, Karadağ, Rusya ve İspanya'da gruplarını ilk sırada bitirdi.

Elemelerde ikinci sırada yer alan Belarus, Belçika, Macaristan, Slovenya, İsveç ve Ukrayna da Eurobasket 2019 biletini kaptı. Macaristan, Ukrayna ve İsveç ile birlikte aynı galibiyet sayısında bulunan Yunanistan ve Bosna Hersek ise en iyi ikinciler arasına averaj nedeniyle giremedi veturnuva dışında kaldı.

Turnuvanın kura çekimi 12 Aralık 2019 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta gerçekleşecek.