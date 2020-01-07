Haberler » Spor » Potanın şampiyonları belli oldu - Spor

Potanın şampiyonları belli oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Basketbol Gençler müsabakaları düzenlendi.

07.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:45 Potanın şampiyonları belli oldu
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Gençler müsabakaları düzenlendi. Şampiyonlar Basketbol Şampiyonasında Denizliyi temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda müthiş heyecana sahne olan maçlarda okullardan gelen öğrenciler takımlarını büyük bir coşku ile destekledi. Müsabakalar sonunda erkeklerde şampiyonluğu Yüksekçıta Anadolu Lisesi, kızlarda Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi takımları kazandı.

Denizliyi temsil edecekler

Ödül töreni öncesinde katılan tüm sporcuları tebrik eden Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Gökbulut şampiyon takımlara grup aşamalarında başarılar diledi. Şampiyonluk kupasını kaldıran takımlar ilerleyen tarihlerde düzenlenecek olan Türkiye Basketbol Şampiyonası grup aşamalarında Denizliyi temsil edecek. - DENİZLİ

Recep Yazıcıoğlu, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:01   Göztepe'de bomba iddia Quaresma - Spor
13:00   Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları sürüyor - Spor
12:57   Beşiktaş tempo yükseltti - Spor
12:57   Beşiktaş'ta gözler Douglas'ta - Spor
12:43   Trabzonspor'da transferde titiz davranıyor - Spor
12:12   Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı - Spor
11:52   Neymar'ın Demi Lovato ile aşk yaşadığı iddia edildi - Spor
11:30   Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oltion Bilalli Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı - Spor
09:38   Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, bu kez yaptığı sporla gündemde - Spor
09:13   Beşiktaş yöneticisine çarpıcı soru: Galatasaray, futbolun derin devleti mi? - Spor
7.01.2020 13:05:53