Potanın sultanları Kdz. Ereğli'yi temsil edecek
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Belediye Spor Kulübü U18 Genç Kız takımı 09-14 Mart 2020 tarihlerinde Sinop'ta yapılacak TBF U18 Genç Kızlar 3.Bölge Şampiyonasında Zonguldak'ı temsil edecek.
09.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:25
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Belediye Spor Kulübü U18 Genç Kız takımı 09-14 Mart 2020 tarihlerinde Sinop 'ta yapılacak TBF U18 Genç Kızlar 3.Bölge Şampiyonasında Zonguldak'ı temsil edecek.
Basketbol takımı antrenörü Levent Ekici'nin liderliğinde Eskişehir, Kastamonu, Samsun, Karabük, Bolu, Ankara illerinin temsilcileri ile müsabakalara çıkacak. Müsabakalar sonucunda ilk dört takım Aydın'da yapılacak olan Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. - ZONGULDAK
Basketbol takımı antrenörü Levent Ekici'nin liderliğinde Eskişehir, Kastamonu, Samsun, Karabük, Bolu, Ankara illerinin temsilcileri ile müsabakalara çıkacak. Müsabakalar sonucunda ilk dört takım Aydın'da yapılacak olan Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Potanın sultanları Kdz. Ereğli'yi temsil edecek
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Spor
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Spor
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Spor
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Spor
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Spor
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Spor
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var