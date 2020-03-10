Potanın yıldızları 60-39 farkla galip geldi
Kepez Belediyespor Kulübü U18 Basketbol Takımı, Antalya Basketbol Takımını 60-39 mağlup etti.
10.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:19
Kepez Belediyespor Kulübü U18 Basketbol Takımı, Antalya Basketbol Takımını 60-39 mağlup etti.
Kepez Belediyespor'un pota yıldızları, bu hafta Antalya Basketbol Takımı ile karşılaştı. Kepez Belediyespor Kulübü U18 Basketbol Takımı, sürdürdüğü disiplinli oyun düzeni ile müsabaka boyunca rakibine göz açtırmadı. Antalya Kapalı Spor Salonunda yapılan karşılaşmada potanın yıldızları, rakibini 60-39 yenerek, salondan ayrıldı. - ANTALYA
Kepez Belediyespor'un pota yıldızları, bu hafta Antalya Basketbol Takımı ile karşılaştı. Kepez Belediyespor Kulübü U18 Basketbol Takımı, sürdürdüğü disiplinli oyun düzeni ile müsabaka boyunca rakibine göz açtırmadı. Antalya Kapalı Spor Salonunda yapılan karşılaşmada potanın yıldızları, rakibini 60-39 yenerek, salondan ayrıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Potanın yıldızları 60-39 farkla galip geldi
Etiketler : Kepez Belediyespor, basketbol, Antalya, Spor
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