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Potanın yıldızları sezona galibiyetle başladı

Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçında galibiyet elde etti.

12.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:07Potanın yıldızları sezona galibiyetle başladı
Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Takımı sezonun ilk maçında galibiyet elde etti. Potanın yıldızları, Basketbol Kulübü'nü 48-37 mağlup etti.

Kepez Belediyespor'un pota yıldızları, sezonun ilk maçında üstün bir performansla galibiyeti yakaladı. Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçını Antalya Basketbol Kulübü (ABK ) ile yaptı. Kepez Çok Amaçlı Salonunda yapılan müsabakada potanın genç yıldızları, ilk maçlarında 48-37 üstünlük ile salondan ayrıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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