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"Potanın yıldızları" stillerinde de başarılı

Altınyıldız Classics, A Milli Basketbol Takımı resmi giyim sponsoru olarak Altınyıldızları giydirmeye devam ediyor.

13.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:36
Classics, A Milli Basketbol Takımı resmi giyim sponsoru olarak Altınyıldızları giydirmeye devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, sporcuların özel günlerde kullanmaları için tamamı özel dikim olan smokinler ve nano kumaş teknolojisi ile öne çıkan travel takım elbiseleri, günlük hayatlarında kullanmaları için de bomber montlardan jogger pantolonlara uzanan tasarımlar ve smart casual kombinler tasarladı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Altınyıldız Classics'in lacivert çizgili triko ceketini, beyaz basic tshirt ile tamamlıyor.
Milli basketbolcu Cedi Osman ise sezonunun favori renkleri kahverengi ve kiremit rengini Altınyıldız Classics balıkçı yaka triko ve kadife fitilli kaban ile başarıyla kombinliyor.
NBA'deki oynayan Furkan Korkmaz da sezonun öne çıkan parçalarından Altınyıldız Classics antrasit rengi desenli bomber montuna, beyaz basic tshirt, antrasit jogger pantolon ve beyaz sneaker'ıyla modern ve spor görünüyor. Yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin, lacivert blazer ceketi, siyah beyaz pötikareli gömlek, turuncu örme kravat ile tamamlıyor.
Başarılı oyuncu Buğrahan Tuncer, sezonun öne çıkan parçalarından bel kısmı bağlamalı jogger pantolonun gri rengini, saks mavisi balıkçı yaka triko ile tamamlıyor. Gri kabanı ve beyaz sneaker ile modern tarzı başarıyla uyguluyor.
A Milli Basketbol Takımı'nın tecrübeli ismi Doğuş Balbay, Altınyıldız Classics'in lacivert bomber montunu, mavi basic tshirt ile kombinliyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Altınyıldız, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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