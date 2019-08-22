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Potasyum ferrosiyanür ihbarı AFAD'ı alarma geçirdi

ADANA'da kargo ile bir eve potasyum ferrosiyanür adlı kimyasal maddenin gönderildiği ihbarı, AFAD ekiplerini alarma geçirdi.

22.08.2019 01:34 Potasyum ferrosiyanür ihbarı AFAD'ı alarma geçirdi
ADANA'da kargo ile bir eve potasyum ferrosiyanür adlı kimyasal maddenin gönderildiği ihbarı, AFAD ekiplerini alarma geçirdi. Eve giden ekipler tarafından alınan madde, gerekli ölçümlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İleri derecede zehirli olan potasyum ferrosiyanür maddesinin bir eve kargo ile gönderildiği ihbarı, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Özel kıyafetlerle eve giren AFAD KBRN ekipleri, kargo ile gelen madde üzerinde incelemede bulundu. Yapılan incelenin ardından özel bir kaba alınan madde, gerekli ölçümlerin yapılması için ilgili birimlere teslim etti.




Seyhan, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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